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В Госдуме оценили перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Депутат Огуль оценил утверждение Минздравом перечня противопоказаний к прививке от COVID-19
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль во вторник, 18 января, прокомментировал «Известиям» утверждение Минздравом России перечня противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

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«Я считаю очень важным тот факт, что врачи и пациенты, стоящие перед выбором — можно ли делать или нет прививку при том или ином диагнозе, могут опираться на официальный документ, в котором четко прописаны рекомендации», — подчеркнул парламентарий.

Как отметил депутат, противопоказания, согласно утвержденному перечню, делятся на бессрочные и устанавливаемые на определенный срок. Так, к первой категории относятся тяжелые аллергические реакции и поствакцинальные осложнения, а ко второй — инфекционные заболевания в острой форме и ОРВИ.

Остальные же противопоказания, отраженные в документе, касаются применения определенных вакцин, указал Огуль. Так, при наличии злокачественных новообразований человеку нельзя делать прививку препаратами «Гам-Ковид», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

«То же самое касается женщин в период беременности и лактации. Несовершеннолетним же можно привиться лишь вакциной «Гам-Ковид-Вак-М». Противопоказанием к прививкам остается возраст до 12 лет», — подчеркнул депутат.

Также Огуль отметил, что к нему как к врачу реаниматологу-неонотологу часто обращались беременные женщины с вопросом о возможности им вакцинироваться от коронавируса и какой именно вакциной. По его словам, соответствующие вопросы необходимо задавать лечащему врачу и консультироваться только с ним. Однако теперь тема вакцинации беременных женщин четко прописана в официальном документе и многие вопросы об этом будут сняты.

Перечень противопоказаний к вакцинации против коронавируса был утвержден Минздравом накануне. Соответствующий документ подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В декабре стало известно, что Минздрав намерен упростить правила получения медицинского отвода от прививки против коронавирусной инфекции.

В России с января 2021 года продолжается масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Желающие могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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