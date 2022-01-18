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В посольстве России в Киеве заявили о штатной работе дипмиссии

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Посольство России в Киеве работает в штатном режиме. Об этом во вторник, 18 января, заявили «Известиям» в российской дипмиссии, комментируя статью, опубликованную в газете The New York Times (NYT).

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«Сообщение американского источника оставляем без комментариев. В настоящее время посольство работает в штатном режиме», — отметили в посольстве.

Накануне NYT со ссылкой на американских и украинских официальных лиц писала, что Россия якобы начала эвакуировать своих дипломатов из Украины.

15 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может напасть на Украину между серединой января и серединой февраля. По ее словам, Москва перед «вторжением» предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс.

В тот же день замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай «нападения» РФ на Украину. Нуланд отказалась раскрыть детали возможных санкций. Она добавила, что США и страны-союзники готовы быстро причинить России «острую боль» в случае агрессии против Украины.

В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что заявление Нуланд является провокацией. Он отметил, что Соединенные Штаты продолжают «засорять информационное пространство» такими заявлениями. Белик подчеркнул, что эти провокации не имеют под собой оснований, они лишь «нагнетают истерию».

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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