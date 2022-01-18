Туриста накрыло лавиной на Камчатке

Один из туристов попал под сход лавины на Камчатке. Об этом в Instagram сообщила Школа горного снегоходного катания 17 января.

Группа путешественников направлялась к Банным источникам — бассейнам с минеральной горячей водой в южной части полуострова, когда один из туристов полностью оказался под снегом из-за сошедшей лавины.

Снег скрыл мужчину, но, к счастью, его товарищи оказались неподалеку и вовремя подоспели, тут же начав откапывать друга.

Помощь профессионалов в спасении не потребовалась, отмечает телеканал «360». Сам мужчина не пострадал, пишет Life.ru.

В начале января региональный противолавинный центр объявил на Камчатке о повышенной опасности схода лавин в горной местности. Так, туристам не рекомендуется приближаться к вулканам Ключевской группы, а также к вулканам Авачинский, Корякский, Козельский и Вилючинский.