В Алма-Ате с начала беспорядков задержаны более 2,7 тыс. человек

В Алма-Ате с начала беспорядков задержаны более 2,7 тыс. человек

2022-01-18 11:02:35

2022-01-18 11:02:35

2022-01-18 11:02:35

2022-01-18 11:02:35

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