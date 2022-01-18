Ученые считают последствия COVID-19 опаснее болезни Альцгеймера

Ученые из Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера заявили, что COVID-19 может привести к большему повреждению мозга у пожилых людей, чем вышеупомянутое заболевание. Об этом 18 января сообщает британская Daily Mail.

Исследование проводилось на протяжении нескольких месяцев. Ученые взяли под наблюдение более 200 пожилых людей, у которых не наблюдалось симптомов снижения когнитивных функций или деменции до заболевания COVID-19. Во время их лечения уже от коронавирусной инфекции ученые обратили внимание, что у некоторых пациентов снизились когнитивные функции или развились деменции. Исследование показало, что в течение краткосрочного периода повреждения головного мозга были заметно выше у пациентов с COVID-19, чем у пациентов с болезнью Альцгеймера, не болевших коронавирусной инфекцией.

Исследователи отметили, что в группу риска входят пациенты с COVID-19, болеющие в тяжелой форме. При этом восстановление функций мозга возможно, но для этого потребуется немало времени.

Накануне ученые из департамента урологии Университета здравоохранения штата Юта (США) сообщили о вероятности импотенции из-за фиброза легких при COVID-19. В их статье сказано, что инфекция может приводить к фиброзу легких, связанному с ОРДС (острым респираторным дистресс-синдромом — сильным воспалительным процессом в легких), что негативно сказывается на газообмене в организме в целом и может приводить к расслаблению гладкой мускулатуры сосудов полового члена.

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