АвтоВАЗ запатентовал новые детали Lada Vesta FL

В базе Федерального института промышленной собственности появились новые патентные изображения деталей салона, которые могут принадлежать обновленной модели Lada Vesta FL.

Как сообщает 18 января «Лада. Онлайн», речь идет о кожухе рулевой колонки, модуле управления водительской двери, блоке выключателей центральной консоли, комплекте молдингов панели приборов, накладке панели приборов.

Обновленная модель Lada Vesta FL, производство которой будет налажено в 2022 году, получит оригинальные бамперы, иную решетку радиатора, легкосплавные диски нового дизайна. Машина в дорогих комплектациях будет оборудована омывателем фар и передним парктроником.

В салоне появятся современная передняя панель с вертикальным монитором, новые дверные карты, мультифункциональное рулевое колесо, блок климат-контроля от Renault Arkana.

Моторная гамма Lada Vesta FL останется прежней. Сейчас Vesta оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 106 и 113 л.с. Коробки передач — вариатор и пятиступенчатая механическая трансмиссия.

Обновленная российская модель Lada Vesta FL появится на рынке в первом полугодии 2022 года.

16 декабря АвтоВАЗ опубликовал на своей официальной странице «ВКонтакте» изображение нового автомобиля, закрытого мантией.

Автопроизводитель пока не привел никаких подробностей о модели, однако по силуэту кузова можно предположить, что речь идет о новом небольшом кроссовере.