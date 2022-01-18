На Сахалине произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Сахалинской области. Об этом во вторник, 18 января, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Подземные толчки зафиксировали в Холмском районе в 8 км восточнее села Пионеры на глубине 13 км, сообщает REGNUM.

Их ощутили жители населенных пунктов Холмского, Томаринского, Долинского районов, а также в Южно-Сахалинске. Подземные толчки затронули села Синегорск, Яблочное, Чехов, сообщает Федеральное агентство новостей.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

10 января два жилых дома и школа пострадали при землетрясении на Сахалине, его магнитуда составила 3,0. Подземные толчки были зарегистрированы в Долинском районе. Эпицентр находился в 6 км от села Быков, очаг залегал на глубине 14 км. Землетрясение ощутили жители сел Покровка, Быков и Углезаводск.