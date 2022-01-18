Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Более 40 рейсов задержали или отменили в Москве из-за непогоды
Мир
Французы раскритиковали высказывание Кулебы в адрес России
Мир
В МИДе заявили о штатной работе посольства РФ в Киеве
Общество
Россияне начали скупать недвижимость в Турции
Общество
На Сахалине произошло землетрясение
Политика
Нарышкин заявил о стремлении России к добрососедским отношениям с Украиной
Общество
Эффективность «Спутника V» против «Омикрона» составила около 75%
Авто
АвтоВАЗ запатентовал новые детали Lada Vesta FL
Общество
Ученые считают последствия COVID-19 опаснее болезни Альцгеймера
Мир
Нарышкин заявил о попытках США дискредитировать Олимпиаду в Пекине

На участке синей ветки метро Москвы нет движения поездов из-за человека на путях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена нет движения поездов от станции «Киевской» до станции «Курской» из-за человека на путях. Об этом говорится в сообщении столичного дептранса 18 января.

«В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — сказано в публикации в Telegram.

Позднее в дептрансе уточнили, что движение поездов на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график.

27 декабря мужчина получил серьезную травму головы на станции «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Мужчину без сознания увидели лежащим с пробитой головой. Он был госпитализирован.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022