На участке синей ветки метро Москвы нет движения поездов из-за человека на путях

На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена нет движения поездов от станции «Киевской» до станции «Курской» из-за человека на путях. Об этом говорится в сообщении столичного дептранса 18 января.

«В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — сказано в публикации в Telegram.

Позднее в дептрансе уточнили, что движение поездов на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график.

27 декабря мужчина получил серьезную травму головы на станции «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Мужчину без сознания увидели лежащим с пробитой головой. Он был госпитализирован.