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Более 40 рейсов задержали или отменили в Москве из-за непогоды

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В Москве более 40 рейсов во вторник утром, 18 января, задержаны или отменены из-за непогоды в трех аэропортах — во Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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По информации на 10 часов утра, больше всего корректировок произошло в Шереметьево. В аэропорту 24 рейса отменено и восемь задержано. В Домодедово до сих пор не могут вылететь восемь рейсов, а во Внуково ― три.

О сильном снегопаде накануне предупредил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, снежный покров вырастет на 5 см. Осадки прекратятся к вечеру.

На прошлой неделе, 13 января, из-за непогоды в аэропортах Москвы было задержано и отменено 63 рейса. На тот раз больше всего корректировок отмечалось во Внуково.

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