Свыше 250 дорог к местам крещенских купаний подготовят в Подмосковье
В Московской области более 250 дорог к местам крещенских купаний очистят и обработают противогололедными материалами. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса.
По словам главы регионального ведомства Алексея Гержика, дорожные службы проведут очистку и обработку более 250 дорог протяженностью 380 км, 120 км тротуаров, 186 автобусных остановок в 55 муниципалитетах, сообщает телеканал «360».
По окончании праздника будет обеспечена уборка прилегающей инфраструктуры, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Крещенские купания пройдут в ночь на 19 января в праздник Крещения Господня. В это время работу 1,3 тыс. автобусов в регионе продлят до 03:00, а интервал движения с 22:00 до 03:00 составит 15–20 минут.
Синоптики прогнозируют до –12 градусов и небольшой снег на Крещение.
18 января врач-инфекционист, профессор Николай Малышев назвал противопоказания для крещенских купаний в проруби. По его словам, рекомендовано воздержаться от употребления алкогольных напитков, а также важно соблюдать дистанцию из-за риска ухудшения эпидемиологической обстановки с коронавирусом, людям с хроническими заболеваниями и вовсе стоит воздержаться от купаний в проруби.
По его словам, готовить организм к январским купаниям в проруби стоит начиная с лета, риск заболеть после крещенских купаний минимален у закаленных людей.