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Купель освятили в поселке Ола на Колыме

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В Магаданской области в поселке Ола освятили крещенскую купель. Чин великого освящения воды провел настоятель Богоявленского храма иерей Георгий Кондраш.

Купания в проруби будут проводиться в течение всего дня до полуночи 19 января.

У проруби установили палатку для переодевания и обогрева, назначили дежурство сотрудников полиции и врачей скорой помощи, пишет ИА MagadanMedia.

Представители местной администрации и сотрудники МЧС накануне измерили толщину льда в устье реки Олы, а затем было принято решение о безопасности территории.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина дала советы по поводу питания перед купанием в проруби. По ее словам, стоит есть пищу, которая дает много энергии и при этом хорошо переваривается. Так, перед нырянием говядину или жирную баранину лучше не есть, так как организм будет нацелен на переваривание этой пищи. Перед погружением можно употребить в пищу омлет с овощами, индейку или курицу с легким гарниром.

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