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Грызлов рассказал о помощи россиянам Дудникову и Сапеге в Белоруссии

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Посольство РФ в Минске окажет российским гражданам Егору Дудникову и Софье Сапеге, а также другим соотечественникам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях в Белоруссии, необходимую поддержку. Об этом заявил новый посол России в республике Борис Грызлов.

«Помощь гражданам нашей страны, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — это одна из важных задач посольства. <...> Существует единый целостный подход, реализуемый в отношении всех наших граждан: речь о предоставлении правовой защиты их законных прав и интересов, обеспечении справедливого правосудия, соблюдении международных договоренностей, другой посильной помощи. Этими принципами мы и будем руководствоваться», — сказал Грызлов в интервью ТАСС, опубликованном 18 января.

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14 января президент РФ Владимир Путин назначил Грызлова послом России в Белоруссии. Грызлов занимает пост председателя высшего совета партии «Единая Россия». Также он является полномочным представителем РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Россиянин Егор Дудников был задержан 5 мая 2021 года в Минске по обвинению в организации действий, нарушающих общественный порядок. Он был арестован. 27 декабря суд приговорил его к 11 годам колонии.

Софью Сапегу задержали вместе с бывшим главредом признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем также в мае прошлого года. 29 декабря стало известно, что уголовное дело в отношении Сапеги было направлено в суд. Россиянка обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, организации вмешательства в деятельность сотрудника органов внутренних дел и организации угрозы в отношении судьи.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года, на которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, прошли акции протеста. Оппозиция объявила победителем выборов выехавшую в Литву Светлану Тихановскую. Она также не согласилась с итогами выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. В октябре того же года была объявлена белорусскими властями в межгосударственный розыск. Беспорядки активно освещал Telegram-канал Nexta, ныне признанный экстремистским в республике.

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