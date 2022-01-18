«Росатом» предложил взять на себя регулировку движения на Севморпути
В госкорпорации «Росатом» предложили передать полномочия по выдаче разрешений на передвижение судов по Северному морскому пути (СМП) от Минтранса к корпорации. Об этом 18 января сообщил журналистам глава «Росатома» Алексей Лихачев.
Лихачев заявил, что подобное решение поможет устранить вопрос с заторами на некоторых участках СМП. Глава госкорпорации считает, что необходимо учитывать технические характеристики судна для выдачи разрешений на движение по СМП.
«Зашло судно — нужно точно понимать, насколько оно достоверно по техническим ледовым характеристикам, и в любое время дня и ночи в режиме реального времени нужно понимать его местонахождение и планы, и проблемы, если они есть», — сказал Лихачев.
В октябре 2021 года советник президента, специальный представитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев рассказал «Известиям», что развитие Севморпути не повлияет на климат Арктики благодаря использованию на этом маршруте атомного ледокольного флота и топлива, которое минимизирует влияние на экологию региона.
Он также уточнил, что развитие СМП повлияет на инвестиционный климат и товарооборот РФ с иностранными партнерами будет увеличен.
Северный морской путь — судоходный маршрут в российской Арктике от порта Мурманска и пролива Карские Ворота до мыса Дежнева на востоке страны. Маршрут проходит по Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому, Чукотскому и Беринговому морям. Севморпуть — кратчайший путь от европейских портов до Азии, он соединяет устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему.
Линия регулярных перевозок по СМП заработает в 2022 году.