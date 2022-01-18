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Врач рассказал о ходе исследования вакцины от COVID-19 для подростков

Педиатр Османов: более 1,5 тыс. подростков привились первым компонентом вакцины «Спутник М»
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Первый компонент вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» получили уже более половины участников исследования. Об этом во вторник, 18 января, рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой Исмаил Османов.

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«Сегодня половина запланированной работы проведена — более 1500 подростков сделали прививку первым компонентом, более 1200 из них — и первым, и вторым. Всё это время ребята ведут дневник самочувствия в мобильном приложении, а врачи наблюдают за их состоянием», — рассказал Османов, слова которого приводятся на сайте mos.ru.

Специалист подчеркнул, что не было зафиксировано ни одного случая серьезных побочных эффектов при исследовании препарата. В единичных случаях наблюдались небольшое повышение температуры тела и боль в месте инъекции, которые длились до суток.

Ранее, 9 января, замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что наибольшее распространение коронавируса и наиболее тяжелое течение болезни наблюдается среди детей. Она объяснила, что это вызвано низким уровнем иммунитета от коронавирусной инфекции среди детей.

4 января директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная и детская вакцины от коронавируса должны стать доступны уже в текущем году.

Минздрав РФ зарегистрировал «Спутник М» 24 ноября. Вакцина предназначена для подростков от 12 до 17 лет. Препарат содержит 1/5 дозы «Спутника V» для взрослых. Иммунизация проводится двумя компонентами с перерывом 21 день.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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