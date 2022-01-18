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Дизайн-проект стелы «Город трудовой доблести» разработают в Магадане

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В Магадане приступили к разработке дизайн-проекта стелы «Город трудовой доблести». Рабочее совещание, посвященное установке стелы, провел мэр Юрий Гришан.

По словам главы регионального отделения Союза художников России Константина Кузьминых, которые приводит ИА MagadanMedia, проект стелы разработает творческий коллектив, в который войдут победители конкурса на лучший архитектурно-художественный памятник. Его проводит Российское военно-историческое общество.

Затем начнется подготовка рабочего проекта установки стелы. Его должны реализовать к 3 сентября — годовщине окончания Второй мировой войны. Кроме того, должна быть благоустроена территория, прилегающая к памятнику.

Местом установки стелы станет площадка у дома на улице Транспортной. Вокруг стелы разместят конструкцию с изображениями, которые будут отражать вклад жителей города в Победу.

Агентство напоминает, что город посетили авторы архитектурного проекта стелы «Город трудовой доблести» скульптор Денис Стритович и архитектор Кирилл Сокольский. Они познакомились с городом и его достопримечательностями, осмотрели место установки памятника, провели несколько рабочих встреч.

Почетное звание «Город трудовой доблести» установили в России в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в войне. Как сообщается на сайте «Города трудовой доблести», на сегодняшний день такое звание носят 44 города в стране.

10 сентября прошлого года Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам звания «Город трудовой доблести».

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