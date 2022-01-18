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Белый дом прокомментировал возможность отключения России от системы SWIFT

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Соединенные Штаты не исключают, что Россию могут отключить от международной межбанковской системы SWIFT в случае «вторжения» на Украину. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

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«Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для России в случае ее дальнейшего вторжения на Украину», — цитирует его ТАСС 17 января.

Также в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз (ЕС) больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT. По данным издания, в настоящее время рассматривается вопрос адресных экономических санкций в отношении крупнейших российских банков.

12 января группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Санкции, предположительно, будут направлены против конкретных лиц из правительственных и военных кругов. Они коснутся банковской сферы и системы SWIFT.

Депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Мариана Хардер-Кюнель в беседе с «Известиями» указала, что отключение России от SWIFT повлечет серьезные последствия. Она призвала остановить «спираль санкций» и вернуться за стол переговоров.

При этом, как отмечал министр финансов РФ Антон Силуанов, отключение РФ от системы SWIFT не выгодно никому. Для этого Европе пришлось бы отказаться от российских товаров, указал он.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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