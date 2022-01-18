Вице-премьер Молдавии попросил «Газпром» помочь в решении газового кризиса
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой помочь решить газовый кризис.
Как отметил министр в эфире канала TVR-1, АО «Молдовагаз» должно 20 января расплатиться за газ, потребленный с 1 по 15 января, однако компании не хватает для оплаты $25–32 млн.
«Мы не можем быстро реагировать на изменение цен. Было бы правильно, чтобы «Газпром», который является мажоритарным акционером «Молдовагаза», выступил бы с решением. Об этом я попросил в разговоре с господином Миллером», — заявил Спыну 17 января.
Ранее, 12 января, на заседании молдавской чрезвычайной комиссии по ситуации на газовом рынке было принято решение обратиться в «Газпром» с просьбой отстрочить авансовый платеж за январь.
Основанием для такого решения стали отчеты «Молдовагаза» и министерства инфраструктуры и регионального развития. Они подтвердили возникшие трудности с полной оплатой счетов поставщику, что связано с повышением цен на газ в январе на фоне сохранения ранее утвержденного тарифа.
11 января сообщалось, что Спыну обсуждает с «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за газ.
По словам Спыну, Молдавия столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса из-за роста стоимости газа. В декабре закупочная цена на газ составляла $450 за тысячу кубометров, а в январе уже порядка $646.
В октябре 2021 года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет. Для Республики Молдова утвердили новую формулу расчета стоимости этого энергоносителя, учитывающую соотношение рыночных цен на газ и нефть. Главными условиями нового контракта были выделены своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей.