Остров Русский чаще всего предпочитают туристы из Хабаровского края

В 2021 году туристы из Хабаровска и Иркутска чаще всего посещали остров Русский. Это показало исследование, проведенное МТС с помощью обезличенных больших данных.

Компания составила цифровой портрет туристов из российских регионов, посетивших в минувшем году остров Русский в Приморском крае. В тройку регионов, из которых чаще всего на остров приезжают гости, вошли Хабаровский край, Амурская область и Иркутская область, пишет ИА PrimaMedia.

В целом остров Русский в основном притягивает активных туристов. 69% гостей придерживаются здорового образа жизни, у них есть карта фитнес-клуба. Больше половины — автомобилисты, прибывшие на остров на собственной машине. Каждый второй — в возрасте от 35 до 55 лет. На долю женщин приходится почти 60% от всех гостей.

Основными точками интереса на острове независимо от сезона становятся мыс Тобизина, Приморский океанариум и форты Владивостокской крепости. В теплое время года наибольший интернет-трафик зафиксирован в бухтах острова — Ахлестышева, Воевода, Новик, Новый Джигит и Филипповского.