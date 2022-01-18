Инфекционист назвал противопоказания для крещенских купаний в проруби

Во время крещенских купаний в проруби рекомендовано воздержаться от употребления алкогольных напитков, а также важно соблюдать дистанцию из-за риска ухудшения эпидемиологической обстановки с коронавирусом, людям с хроническими заболеваниями и вовсе стоит воздержаться от купаний в проруби. Об этом сообщил во вторник, 18 января, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

«Самое главное — не пить. Людям, у которых есть серьезные хронические заболевания, например, сердечно-сосудистой системы, во время обострения хронических заболеваний, во время острых инфекций, с температурой — не нужно участвовать в крещенских купаниях», — рассказал Малышев «РИА Новости».

По его словам, готовить организм к январским купаниям в проруби стоит, начиная с лета, риск заболеть после крещенских купаний минимален у закаленных людей. Впрочем, добавил Малышев, и среди не закаленных он ни разу не встречал заболевших.

Врач напомнил, что и в палатке для переодевания, и в очереди к проруби необходимо держать дистанцию, в то же время в помещении во время переодевания нельзя забывать о маске.

«Купание проходит на улице чаще всего, особой толпы не помню, в очереди стоят к проруби, но очередь двигается быстро. После купания, конечно, надо обтереться и в тепло», — заключил инфекционист.

Днем ранее, в понедельник, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что для того, чтобы окунуться в прорубь в Крещение необходимо иметь полностью здоровое сердце, а также опыт в закалке, поскольку организм должен быть подготовлен к резкому перепаду температуры.

По его словам, после 70–80 лет можно нырять в купель только с большим опытом контрастных процедур, не рекомендуется купаться вовсе маленьким детям, так как у них неустойчивая система терморегуляции.

Жемчугов добавил, что противопоказанием для купания не является вакцинация.

По данным синоптиков, на Крещение, 19 января, в Москве ударят морозы, но не экстремальные — ночью до –12.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие по традиции окунаются в прорубь.