Пассажирам поезда «Россия» сделают скидки на гостиницы в Биробиджане

Пассажиры, которые путешествуют поездом «Россия» Владивосток–Москва, могут рассчитывать на скидки на проживание в отелях и экскурсии по всей России. На Дальнем Востоке предложение действует в таких городах, как Биробиджан, Хабаровск и Владивосток.

Акция, которую проводит АО «Федеральная пассажирская компания», продлится до конца мая. Для того, чтобы воспользоваться скидками, необходимо предъявить проездной документ с поезда, пишет ИА EAOMedia.

С 18 января в России стартовал новый этап продажи туров по программе туристического кешбэка. С сегодняшнего дня можно купить готовый тур или отдельно проживание в отеле. В программе участвуют все регионы без ограничений.