Места для забора воды на Крещение оборудуют в Биробиджане
В Биробиджане оборудуют крещенский городок на Невском заливе, а не на реке Бира, как это было в прошлые годы. Место признали безопасным для нахождения большого количества людей.
Из-за коммунальных работ Бира замерзла не полностью, поэтому проводить там праздничный обряд запретили.
19 января набрать воды можно будет в проруби на набережной реки Биры, в Благовещенском кафедральном соборе, в храме Святителя Николая и храме Александра Невского. А принести свою воду и освятить ее можно будет в храме Казанской иконы Божией Матери, сообщает ИА EAOMedia.