Порошенко и его соратники спели рождественскую песню в зале суда

Бывший президент Украины Петр Порошенко и его сторонники спели колядку в зале суда, где в понедельник должно было прозвучать решение по делу о госизмене экс-лидера страны.

Судя по записи, Порошенко в окружении адвокатов, журналистов и операторов исполнил рождественскую песню «Добрый вечер тоби, пане господарю».

Ранее, в понедельник, сообщалось, что избрание меры пресечения бывшему президенту Украины перенесли на 19 января. Заседание состоится в 14:00 (15:00 мск). Об этом судья объявил после пятичасового отсутствия на заседании.

Пока присутствующие ждали вердикт для экс-президента страны, они также спели колядку.

Политик прилетел 17 января на судебное заседание в Киев из Польши.

В аэропорту его встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) страны, а у здания воздушной гавани политика ожидали его сторонники. Представители ГБР не дали Порошенко пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

В тот же день прокуратура попросила суд арестовать Порошенко на два месяца, предусмотрев возможность внесения залога в $35,7 млн. Также обвинение просит суд обязать экс-лидера страны сдать паспорта и носить электронный браслет, если суд примет решение о внесении залога.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.