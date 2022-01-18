Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Новгородской области
В Новгородской области четыре человека погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком. Об этом 18 января сообщила представитель регионального управления ГИБДД Татьяна Лапина.
Уточняется, что инцидент произошел в 02:45 на 260 км федеральной магистрали Устюжна–Невель в Крестецком районе области.
По информации Лапиной, Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и врезался в грузовой Renault. Четыре пассажира легковой машины скончались на месте, а водителя немецкого авто госпитализировали с серьезными травмами.
В настоящее время выясняются подробности произошедшего и устанавливается причина аварии.
Ранее, 17 января, в Воронежской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, жертвами которого стали три человека. ДТП произошло 16 января в Новоусманском районе на 530-м км дороги М4 «Дон». Установлено, что водитель автомобиля марки BMW, двигаясь по направлению к Москве, столкнулся с автомобилем MAN, производившим маневр разворота.
В результате водитель BMW, а также двое его пассажиров (мужчина и женщина) скончались, кроме того, пострадала пятилетняя девочка. Ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести.