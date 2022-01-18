Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В КНДР были запущены две твердотопливные баллистические ракеты
Спорт
Российский теннисист Рублев вышел во второй круг Australian Open
Мир
В Алма-Ате задержали более 2,7 тыс. человек за участие в беспорядках
Мир
Посол Украины заявил о неспособности страны заставить ФРГ с собой считаться
Общество
К весне «Омикроном» в России могут переболеть до 2 млн человек
Общество
Врач рассказал об опасностях ношения контактных линз при простуде
Мир
Миротворцы РФ сопроводили более 100 паломников в монастырь в Карабахе
Общество
Дело о взятке возбудили в отношении начальницы транспортной полиции на Камчатке
Мир
Директор ЦРУ посетил Украину на минувшей неделе
Общество
Ледокол «Арктика» после первой проводки судов на Чукотку покинул Певек

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Новгородской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новгородской области четыре человека погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком. Об этом 18 января сообщила представитель регионального управления ГИБДД Татьяна Лапина.

Тихо, лихо: что изменит принятие законопроекта против водителей-экстремалов
Позволит ли риск уголовного наказания усмирить автоблогеров и мажоров

Уточняется, что инцидент произошел в 02:45 на 260 км федеральной магистрали Устюжна–Невель в Крестецком районе области.

По информации Лапиной, Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и врезался в грузовой Renault. Четыре пассажира легковой машины скончались на месте, а водителя немецкого авто госпитализировали с серьезными травмами.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего и устанавливается причина аварии.

Ранее, 17 января, в Воронежской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, жертвами которого стали три человека. ДТП произошло 16 января в Новоусманском районе на 530-м км дороги М4 «Дон». Установлено, что водитель автомобиля марки BMW, двигаясь по направлению к Москве, столкнулся с автомобилем MAN, производившим маневр разворота.

В результате водитель BMW, а также двое его пассажиров (мужчина и женщина) скончались, кроме того, пострадала пятилетняя девочка. Ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022