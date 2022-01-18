Заболеваемость COVID-19 в Казахстане в январе выросла почти в 20 раз

В Казахстане в январе этого года заболеваемость коронавирусом выросла в 19,6 раза на фоне распространения COVID-штамма «Омикрон». Об этом сообщила во вторник, 18 января, министр здравоохранения республики Ажар Гиният на заседании правительства.

По ее словам, в сутки количество проведенных тестирований на наличие коронавируса выросло до 50 тыс.

«Показатели, характеризующие эпидситуацию в стране, также подтверждают распространение варианта «Омикрон». Так, заболеваемость коронавирусной инфекцией за последний месяц выросла в 19,6 раза, репродуктивное число — в 2,1 раза, суточный объем тестирования на COVID-19 вырос в 3,5 раза и достиг 50 тыс. тестов в сутки», — отметила она.

При этом, добавила казахстанский министр здравоохранения, количество летальных случаев от COVID-19 в первом месяце 2022 года снизилось в 2,5 раза.

По словам Гиният, 70 600 пациентов с коронавирусом находится на амбулаторном лечении

Также глава минздрава уточнила, что 16 из 17 регионов страны находятся в красной зоне по темпам распространения инфекции, Туркестанская область находится в желтой зоне.

Уточняется, что свыше 60% суточной заболеваемости приходится на Нур-Султан, там заболеваемость выросла в 32 раза, в Алма-Ате рост заболеваемости в восемь раз и в Карагандинской области — в девять раз.

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9698 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В общей сложности в Казахстане насчитывается 1 071 130 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, при этом 973 637 пациентов выздоровели, еще 13 087 человек умерли.

9 января в министерстве здравоохранения республики сообщали, что Казахстан переместился в желтую зону из-за ухудшающейся эпидобстановки по коронавирусу.

Сообщалось, что заболеваемость на тот момент выросла в 1,4 раза, рост количества зараженных отмечался в 11 регионах.

6 января Нур-Султан попал в красную зону В республиканском министерстве здравоохранения связывали ухудшение ситуации с коронавирусом с быстрым распространением «Омикрона», а также высокой внутренней миграцией населения в праздничные дни и недостаточной приверженностью мерам профилактики.