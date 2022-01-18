В КНДР были запущены две твердотопливные баллистические ракеты
В КНДР были запущены две твердотопливные баллистические ракеты малой дальности. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в министерстве обороны Японии.
«Детали пока анализируются, но максимальная высота полета этих ракет составила 50 км. Если исходить из обычной баллистической траектории, то ракеты пролетели расстояние примерно 300 км», — говорится в сообщении.
В ведомстве подтвердили, что ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии у восточного побережья КНДР.
Ранее правительство Японии выразило протест КНДР из-за проведенного Пхеньяном испытания гиперзвуковой ракеты.
12 января КНДР сообщила, что провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Ракета пролетела 1 тыс. км и точно поразила цель. Днем ранее Северной Кореей был запущен неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предположительно, это был пуск баллистической ракеты малой дальности из наземной установки.
5 января КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель». Утром того же дня был выпущен еще один неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предположительно, это была баллистическая ракета. В Японии экстренно созвали кризисный штаб канцелярии премьера государства.