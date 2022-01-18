Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В КНДР были запущены две твердотопливные баллистические ракеты
Спорт
Российский теннисист Рублев вышел во второй круг Australian Open
Мир
В Алма-Ате задержали более 2,7 тыс. человек за участие в беспорядках
Мир
Посол Украины заявил о неспособности страны заставить ФРГ с собой считаться
Общество
К весне «Омикроном» в России могут переболеть до 2 млн человек
Общество
Врач рассказал об опасностях ношения контактных линз при простуде
Мир
Миротворцы РФ сопроводили более 100 паломников в монастырь в Карабахе
Общество
Дело о взятке возбудили в отношении начальницы транспортной полиции на Камчатке
Мир
Директор ЦРУ посетил Украину на минувшей неделе
Общество
Ледокол «Арктика» после первой проводки судов на Чукотку покинул Певек

В КНДР были запущены две твердотопливные баллистические ракеты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В КНДР были запущены две твердотопливные баллистические ракеты малой дальности. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в министерстве обороны Японии.

Как много в этом гиперзвуке: куда ведут пуски КНДР
И что в реальности подстегивает гонку вооружений в регионе

«Детали пока анализируются, но максимальная высота полета этих ракет составила 50 км. Если исходить из обычной баллистической траектории, то ракеты пролетели расстояние примерно 300 км», — говорится в сообщении.

В ведомстве подтвердили, что ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии у восточного побережья КНДР.

Ранее правительство Японии выразило протест КНДР из-за проведенного Пхеньяном испытания гиперзвуковой ракеты.

12 января КНДР сообщила, что провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Ракета пролетела 1 тыс. км и точно поразила цель. Днем ранее Северной Кореей был запущен неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предположительно, это был пуск баллистической ракеты малой дальности из наземной установки.

5 января КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель». Утром того же дня был выпущен еще один неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предположительно, это была баллистическая ракета. В Японии экстренно созвали кризисный штаб канцелярии премьера государства.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022