Соседи рассказали о жестоко избившей сына-первоклассника матери

Соседи в беседе с журналистами телеканала РЕН ТВ рассказали о жестоко избившей сына-первоклашку многодетной матери в Нижегородской области. По их словам, женщина систематически выпивает и устраивает шумные посиделки в квартире.

«Мы переехали сюда из города, потише чтобы было, но периодически, из-за того, что моя комната находится в соседстве с другим подъездом, периодически там шум имеется от соседей. Как обычно это бывает, пятница-суббота, то, что люди после работы отдыхают», — пожаловалась на периодический шум соседка.

Другая собеседница телеканала сообщила, что пострадавшего мальчика зовут Арсений, мать — Екатерина. У нее есть еще трое детей: старшая дочь давно с ней не живет, второй дочери три года, а младшая совсем маленькая.

Ранее, в понедельник, 17 января, РЕН ТВ опубликовал запись камеры, на которую попал момент насилия. Отмечалось, что инцидент произошел в подъезде дома в поселке Юганец Нижегородской области.

Судя по кадрам, мать избила сына даже ногами. Также она кричала на мальчика, используя нецензурную брань, и требовала, чтобы тот перестал плакать. Удары пришлись и на голову. Мальчик безуспешно пытался закрыться руками. В итоге женщина вытащила сына из подъезда.

9 января сообщалось, что на северо-востоке Москвы мужчина несколько раз ударил молотком несовершеннолетнего племянника, а после свел счеты с жизнью.