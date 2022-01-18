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Политолог заявил о дипломатической победе России в переговорах с США

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Россия одержала дипломатическую победу, добившись от США проведения масштабных переговоров по вопросу гарантий безопасности, однако возможность наступления успешного для Москвы исхода диалога по-прежнему вызывает сомнения. Об этом заявил во вторник, 18 января, политолог Алексей Мартынов.

«У меня тоже много скепсиса по поводу того, что эта попытка закончится чем-то позитивным. Но то, что Россия сумела навязать этот диалог, и он идет, это дипломатическая победа», — рассказал он «Известиям».

По словам Мартынова, Запад старается приуменьшить успех российской дипломатии и переключают внимание на сторонние вещи, например, говоря о желании Кремля устроить якобы Карибский кризис. В то же время, добавил политолог, таких масштабных переговоров не было со времен воссоединения Крыма, и у России долго не было «возможности ответить жестко».

Кроме того эксперт оценил отношение Запада к России как желание западных стран видеть в ней не партнера, а некую империю зла, с которой можно «бороться и оправдывать перед собственными гражданами и организациями свое подобное некомпетентное, девиантное поведение и то, что они демонстрируют на весь мир, обслуживая транснациональные корпорации в ущерб жизни собственных граждан».

«Мне кажется, что в любом случае решения принимать придется: либо это будут решения о заключении нового всеобъемлющего документа типа ялтинских конференций, либо это будут военно-технические меры, но точно не будет выглядеть, как на Кубе 60 лет назад развернули ракеты, которые привезли на остров под видом гуманитарного груза», — заключил Мартынов.

Переговоры о гарантиях безопасности прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 января в американской газете The Week вышла статья по итогам заседания Совета Россия–НАТО в Брюсселе. В ней говорится, что переговоры не принесли ожидаемого результата, а сам Вашингтон попал в напряженную ситуацию из-за собственного «блефа» и попыток стать лидером «мировой полиции».

Замглавы МИД РФ Александр Грушко, в свою очередь, заявил, что Североатлантический альянс прекрасно представляет, какие военно-технические меры Россия может принять при отказе альянса от российских требований по гарантиям безопасности.

В тот же день председатель Европарламента Жозеп Боррель сообщил о готовности ЕС вести выгодные для вех сторон переговоры по вопросу пересмотра структуры европейской безопасности, однако участников диалога должна быть больше, а также необходимо изменить повестку.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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