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Посол Украины заявил о неспособности страны заставить ФРГ с собой считаться

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Украине не удалось заявить Германии о себе как о «великой культурной европейской нации» и «влиятельном субъекте политики», потому в Берлине не всегда считаются с интересами Киева. Об этом агентству «Укринформ» заявил посол страны в ФРГ Андрей Мельник в интервью по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

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По его утверждению, главным вызовом в двусторонних отношениях является тот факт, что ФРГ может «легко себе позволить» не считаться с интересами Украины как субъекта международной политики.

«Думаю, что в этом наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации, влиятельном субъекте истории. А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание», — цитирует Мельника агентство во вторник, 18 января.

Посол упомянул также, что, несмотря на все усилия, стране не удалось «скорректировать базовый курс ФРГ по стратегическим для Киева темам — членству в НАТО и ЕС».

По его мнению, пока «шедевры украинских композиторов» не станут неотъемлемой частью репертуара оперных театров в Германии, а немецкие школьники не будут изучать творчество украинских писателей и поэтов, все «справедливые политические требования» Киева будут наталкиваться на сдержанную реакцию.

Мельник также признал, что активная дипломатия Киева «не всегда вызывает восторг и еще реже энтузиазм и положительные эмоции в политическом Берлине».

«Мне лично не раз и не два в Берлине не просто деликатно намекали, но и часто открытым текстом очень настойчиво «советовали» нашу медийную составляющую дипломатии немножко притормозить и свернуть», — признался он.

Ранее в понедельник Мельник заявил о разочаровании из-за отказа Берлина от поставок оружия. Он отметил, что Украина понимает, что в коалиционном договоре нового правительства предусмотрены ограничения на поставки оружия в зоны кризиса, но, по его словам, сейчас мир стоит перед большой опасностью масштабной войны посреди Европы.

Тогда же, 17 января, украинский президент Владимир Зеленский встретился с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. В процессе переговоров они подняли вопрос укрепления энергетической безопасности Украины, в том числе путем долгосрочного транзита газа через страну.

Сообщается, что глава МИД ФРГ и президент Украины отметили также «общность подходов» в вопросе «зеленой трансформации и возобновляемых источников энергии», в доказательство чего послужит открытие Германией в Киеве офиса для реализации украинско-германских совместных проектов в водородной энергетике.

Во вторник, 18 января, Бербок встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. Основными темами переговоров станет ситуация в Донбассе, напряженность на российско-украинской границе и двусторонние отношения.

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