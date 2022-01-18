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Ледокол «Арктика» после первой проводки судов на Чукотку покинул Певек

Ледокол «Арктика» после первой проводки судов на Чукотку покинул Певек

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Атомный ледокол «Арктика», который в начале января завершил первую проводку каравана судов на Чукотку, вышел из Певека. Об этом сообщил представитель регионального правительства.

«По информации на сегодняшний день, теплоходы «Лев Яшин» и «Юрий Аршеневский» в сопровождении атомного ледокола «Арктика» и ледокола «Капитан Драницын» идут в Чукотском море напротив села Ванкарем в направлении Берингова пролива», — сообщил источник в беседе с «РИА Новости».

Ранее, 1 января, «Арктика» завершила проводку каравана из судов «Юрий Аршеневский», «Полар Кинг», «Инженер Трубин», также их сопровождал дизельный ледокол «Капитан Драницын». Тогда «Арктика» впервые прошла по Северному морскому пути до акватории Певека.

«Атомфлот» в начале января сообщал, что прорабатывается вопрос ледокольной проводки судов с востока на запад, штаб морских операций изучает возможности формирования нового каравана.

6 октября вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что к 2030 году в России планируют в три раза увеличить грузовой флот ледового класса. Он отметил, что сейчас корабли в Северном Ледовитом океане проводят пять атомных ледоколов. Их количество в 2026 году увеличится до девяти за счет проекта «22220», добавил Трутнев.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в России создается самый мощный ледокольный флот во всем мире.

«Арктика» — самый мощный в мире универсальный ледокол. 21 октября 2020 года на судне подняли государственный флаг. 3 декабря 2021 года ледокол завершил ходовые испытания и взял курс на акваторию Северного морского пути.

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