В киевском суде опровергли недомогание судьи по делу Порошенко

Информация о плохом самочувствии судьи Печерского районного суда Киева, который рассматривает дело экс-президента Украины Петра Порошенко, не соответствует действительности. Об этом в понедельник, 17 января, заявили в канцелярии Печерского суда.

О том, что судье стало плохо, сообщил «24 канал». Как рассказал «Известиям» глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов, информация об ухудшении самочувствия судьи поступила от депутатов, находившихся в судебном зале.

Порошенко является фигурантом дела о госизмене, меру пресечения по которому должен вынести Печерский суд Киева 19 января.

17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы, в аэропорту его встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, а у здания воздушной гавани политика ожидали его сторонники. Представители ГБР не дали экс-президенту пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

В тот же день прокуратура попросила суд арестовать Порошенко на два месяца, предусмотрев возможность внесения залога в $35,7 млн. Также обвинение просит суд обязать экс-лидера страны сдать паспорта и носить электронный браслет, если суд примет решение о внесении залога.

При этом украинское МВД сообщило, что политик находится во внутригосударственном розыске по инициативе службы безопасности страны. Как уточнили в ведомстве, бывший украинский лидер «исчез» 24 декабря прошлого года. Там посчитали, что Порошенко «скрывается от органов досудебного расследования». Позднее профайл экс-президента с сайта ведомства удалили.

Порошенко проходит по делу в незаконных поставках угля на Украину из Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.