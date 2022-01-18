Продлен арест подозреваемому в смертельном избиении министра Приамурья

Благовещенский городской суд продлил на два месяца срок ареста жителя Амурской области Алексея Шкарина, который подозревается в причинении смертельных травм министру цифрового развития и связи региона Александру Курдюкову. Об этом во вторник, 18 января, сообщил пресс-секретарь суда Александр Воронин.

«Суд постановил продлить срок содержания под стражей Алексея Шкарина на два месяца, то есть до 19 марта», — сказал Воронин.

Ранее, 27 июля, суд арестовал на два месяца Шкарина, которого подозревают в смертельном избиении министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова.

22 июля Александр Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Тогда сообщалось, что министр получил травму, когда заступился за жену, находясь на отдыхе в одном из пансионатов Благовещенска. Источник «Известий» сообщал, что участником конфликта был Шкарин, однако тот опровергал это.

25 июля Курдюков скончался в больнице. Сообщалось, что причиной смерти стал отек мозга, возникший из-за травмы.

Подозреваемого, 39-летнего Шкарина, задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ход расследования взял под личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Александр Курдюков был назначен на пост министра 12 января 2021 года. До этого он занимал пост первого заместителя министра, исполняющего обязанности министра цифрового развития и связи Амурской области. Свою карьеру в правительстве области он начал в 2010 году с должности начальника отдела автоматизации и информационных технологий министерства социальной защиты населения Приамурья.