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Врач рассказал об опасностях ношения контактных линз при простуде

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Ношение контактных линз при простуде может привести к поражению глаз и ухудшению простудного состояния. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, хирург-офтальмолог Игорь Азнаурян.

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По его словам, после заражения вирусной инфекцией в 1–1,5% случаев начинаются осложнения на глаза.

«Если поражается, например, роговица, она может потерять свою прозрачность и начать мутнеть. Это серьезное состояние, которое может быть следствием как герпетического (характерно поражение кожи, слизистых, глаз, нервной системы. — Ред.), так и аденовирусного поражения (характеризуется поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, конъюнктив, лимфоидной ткани. — Ред.)», — цитирует Sputnik эксперта 18 января.

Как заявил врач, при первых же признаках вирусной инфекции, например насморке, кашле или першении в горле, нужно отказаться от ношения линз.

«Многие остаются в контактных линзах, особенно те, кто переносит инфекцию на ногах. Надо иметь в виду, что под контактными линзами осложнение на глаза бывает на несколько порядков тяжелее», — пояснил Азнаурян.

Кроме того, эксперт дал рекомендации по отдыху на природе зимой. Так, по его словам, в безоблачные зимние дни стоит поберечь глаза от солнца и ультрафиолета.

«Если вы, например, едете кататься в горы на лыжах, там очень интенсивное ультрафиолетовое излучение, и оно очень сильно отражается от снега. Это может серьезно повлиять на глаза, испортить сетчатку», — пояснил доктор медицинских наук.

Он посоветовал защищать глаза специальными очками с прослойкой, которая поглощает ультрафиолет.

Ранее, 11 июля, завотделением офтальмологии госпиталя для ветеранов войн №2, профессор Алексей Егоров рассказал об опасности купания в пресноводных водоемах, не снимая контактные линзы. По словам специалиста, в стоячих водоемах водится бактерия акантамеба. Если она попадет в глаза, это может привести к слепоте.

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