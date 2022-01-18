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Иммунолог рассказала о мерах защиты от «Омикрона»

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В период распространения штамма коронавируса «Омикрон» россиянам, работающим в больших коллективах, следует принимать дополнительные меры предосторожности. Об этом заявила иммунолог Ирина Ярцева в интервью радио Sputnik.

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По ее словам, в первую очередь работающим россиянам нужно не забывать о прививках и вовремя ревакцинироваться. Кроме того, необходимо внимательно относиться к коллегам, соблюдать социальную дистанцию и использовать маски.

«В коллективе важно держать дистанцию, следует сидеть хотя бы в метре друг от друга. Если вы заметили, что человек рядом сопливит или подкашливает, то важно сразу предложить ему надеть медицинскую маску. Если ему не становится лучше, то следует предложить человеку отправиться домой на удаленную работу. Чем быстрее вы будете выявлять друг у друга какие-либо симптомы, тем больше людей смогут перезимовать безболезненно», — цитирует Ярцеву Sputnik во вторник, 18 января.

Иммунолог также отметила, что стрессовые ситуации вредят защитным функциям организма, поэтому их следует избегать. А укрепить иммунитет помогут правильное питание и продолжительный сон.

Ранее, 14 января, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%. По ее словам, почти 76,6 млн россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Ревакцинировались от COVID-19 10,8 млн граждан.

12 января президент России Владимир Путин указал, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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