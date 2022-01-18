В Британии оценили последствия участия Джонсона в COVID-вечеринках

Если премьер-министр Британии не будет следовать заданным им же правилам, он рискует досрочно покинуть свой пост. Об этом «Известиям» заявил член палаты лордов британского парламента от консерваторов лорд Ричард Бэлф.

«В Консервативной партии сильно ощущение, что премьер-министр пренебрег чувствами граждан, которые не могли посещать родных в госпиталях, — сказал парламентарий. — В обществе чувствуется гнев оттого, что премьер не готов следовать нормам, которые он сам же и ввел».

По словам лорда Бэлфа, «если премьер не будет относиться с уважением к своей партии и избирателям, его могут сместить еще до выборов, и тогда он станет частью истории».

В конце 2021 года стало известно о том, что во время жесткого карантина в Британии в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит регулярно проходили вечеринки. Борис Джонсон принимал участие как минимум в двух из них.

После того как эта информация всплыла в британских СМИ, оппозиция потребовала отставки Бориса Джонсона. Сам же политик принес извинения и начал работать над кампанией по спасению своего премьерства.

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