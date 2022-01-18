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В Британии оценили последствия участия Джонсона в COVID-вечеринках

Член британского парламента прокомментировал скандал из-за участия Джонсона в COVID-вечеринках
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Если премьер-министр Британии не будет следовать заданным им же правилам, он рискует досрочно покинуть свой пост. Об этом «Известиям» заявил член палаты лордов британского парламента от консерваторов лорд Ричард Бэлф.

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«В Консервативной партии сильно ощущение, что премьер-министр пренебрег чувствами граждан, которые не могли посещать родных в госпиталях, — сказал парламентарий. — В обществе чувствуется гнев оттого, что премьер не готов следовать нормам, которые он сам же и ввел».

По словам лорда Бэлфа, «если премьер не будет относиться с уважением к своей партии и избирателям, его могут сместить еще до выборов, и тогда он станет частью истории».

В конце 2021 года стало известно о том, что во время жесткого карантина в Британии в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит регулярно проходили вечеринки. Борис Джонсон принимал участие как минимум в двух из них.

После того как эта информация всплыла в британских СМИ, оппозиция потребовала отставки Бориса Джонсона. Сам же политик принес извинения и начал работать над кампанией по спасению своего премьерства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вечеринки звон: чем грозит Джонсону его участие в COVID-тусовках

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