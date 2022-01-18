СМИ сообщили о переброске спецназа Канады на Украину

Силы канадского полка специальных операций переброшены на территорию Украины на фоне роста напряженности между НАТО и Москвой. Об этом сообщил в понедельник, 17 января, телеканал Global News со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что решение о развертывании военных сил Канады на украинской территории было принято в связи с «зашедшими в тупик» дипломатическими переговорами о предотвращении возможного вооруженного конфликта на Украине, а также с тем, что на российско-украинской границе находятся «около 100 000 военнослужащих» России.

По данным телеканала, подразделениям вооруженных сил Канады была поставлена также задача по разработке плана эвакуации канадских дипломатов в случае полномасштабного вторжения России на Украину, однако официально информация телеканалу не подтверждена.

Кроме того, сообщается, что канадские вооруженные силы проводят обучение, а также передают «инструкторский и лидерский опыт» для украинских коллег с 2020 года.

Днем ранее, 16 января, правительство Канады на своем сайте выпустило рекомендации гражданам не ездить на Украину без особой необходимости в связи с «продолжающейся российской агрессии и сосредоточения военных сил в и вокруг страны».

В декабре в интервью канадскому изданию The Globe and Mail глава минобороны Украины Алексей Резников предложил направить в страну 500 военных инструкторов из Канады. Он отмечал, что Киев нуждается в современном вооружении, в связи с чем США и Великобритания должны предоставить ему поддержку в «противостоянии с Россией».

Данные о якобы планах вторжения РФ на Украину появились в последние недели и в ряде западных СМИ. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Позже, 10 января, делегации России и США встретились в Женеве для обсуждения предложенных Москвой гарантий безопасности, а 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО.

Проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности были опубликованы МИД РФ 17 декабря. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.