Российские инспекторы проверят объект вооруженных сил Британии

Российские военные инспекторы во вторник, 18 января, проверят объект вооруженных сил Великобритании. Об этом сообщил начальник Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Отмечается, что проверка пройдет в рамках Венского документа 2011 года «О мерах укрепления доверия и безопасности».

«Российская группа инспекторов планирует провести посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Великобритании. Посещение по оценке будет проводиться 18 января 2021 года в течение одного дня», — цитирует Рыжкова агентство «РИА Новости».

Так, российские специалисты посетят военный объект Великобритании в месте его обычного расположения мирного времени. Затем на брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

Как уточнили в Минобороны РФ, цель военной инспекции — проверить информацию о силах и планах развертывания основных систем вооружения и техники Великобритании.

В соответствии с венским документом, принятым в 2011 году на профильном форуме ОБСЕ (включает 57 стран в Европе, Азии и Америке), страны ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах.

Каждое государство ОБСЕ имеет право проводить инспекции на территории любого другого, а также привлекать других членов организации к участию в инспекции.

В понедельник стало известно, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес пригласил российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон. По словам Уоллеса, британская сторона готова вести конструктивный диалог в духе доброй воли и обсуждать вопросы по общим опасениям в сфере безопасности. Совет Россия–НАТО показал, что альянс готов к диалогу с РФ по широкому кругу вопросов в интересах евро-атлантической безопасности, подчеркнул он.

Ранее, 14 января, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов на взаимный с Россией контроль над вооружениями, в том числе ядерными. При этом генсек указал, что этот контроль также должен быть возможным для проверки.

12 января заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко указал на то, что систему контроля над вооружениями разрушили Соединенные Штаты. Он заявил, что Россия готова вести диалог с НАТО по вопросу размещения ударных вооружений, однако «мяч на стороне альянса». Также Грушко отметил, что во главу угла политики альянса и военного строительства ставится задача сдерживания России.