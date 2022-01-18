Грушко рассказал о мерах РФ при отказе НАТО от гарантий безопасности

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что меры со стороны Москвы по отношению к НАТО в случае отказа альянса от гарантий безопасности будут зависеть от характера задействованных против интересов России военных потенциалов. Об этом он рассказал в понедельник, 17 января.

По словам Грушко, позиция российской стороны предсказуема, и члены НАТО имеют представление о возможных последствиях.

«И мы ее четко изложили, теперь ждем такой же честной реакции. В НАТО прекрасно представляют, о каких военно-технических мерах с российской стороны может идти речь. Мы наши возможности не скрываем, действуем очень транспарентно», — отметил замглавы МИД РФ в интервью газете «Коммерсант».

При этом Грушко заверил, что РФ примет решение о продолжении диалога с НАТО и США по гарантиям безопасности после того, как будут получены «письменные ответы на письменные предложения РФ».

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уровень активности альянса сейчас превосходит по своей мощности деятельность организации в момент окончания холодной войны. Он уточнил, что такая концентрация войск в Европе стала реакцией блока на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

Тогда как за день до этого Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов обсуждать вопрос сокращения вооружений с Россией. Он уточнил, что альянс готов затронуть с Москвой в том числе и проблему ядерных вооружений. Однако он также отмечал, что альянс не готов на компромиссы по нерасширению.

14 января глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в планах США и НАТО присутствует желание «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал. Как считает глава МИД России, «такому негативному развитию событий» в решающей степени способствует Запад.

При этом министр отметил, что терпению России в отношении действий Запада «пришел конец». Он указал на то, что Москва ждет от США и НАТО конкретный ответ по проектам соглашений о гарантиях безопасности.

Ранее состоялись переговоры о гарантиях безопасности. Они прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.