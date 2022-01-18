Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Производители сладостей сообщили о подорожании продукции
Мир
Боррель заявил о выгоде пересмотра структуры евробезопасности
Мир
Кандидата в президенты Франции оштрафовали за расистские высказывания
Армия
Завершены арктические испытания «Кинжалов»
Туризм
В России стартовал новый этап программы туристического кешбэка
Происшествия
В Мурманской области спасатели ищут мужчину и его сына
Мир
Суд огласит решение по делу о госизмене Порошенко 19 января
Мир
Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами
Мир
В КНДР заявили об испытании тактических управляемых ракет
Мир
Зеленский и Бербок обсудили энергобезопасность Украины
Сюжет:

Бойцы ММА из России выступят на чемпионате мира под нейтральным флагом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная России выступит на чемпионате и первенстве мира по ММА, который пройдет в Абу-Даби с 24 по 29 января, под нейтральным флагом. Об этом 17 января сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

Приостановка по требованию: зачем WADA оглашает санкции, которые уже работают
России вновь припомнили нарушения десятилетней давности, связанные с Григорием Родченковым

Это решение было принято после того, как в декабре 2021 года Международная федерация смешанных боевых искусств стала участником кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA), который запрещает российской команде выступать под национальным знаменем.

«Исходя из четырехлетнего запрета исполкома WADA, сборная России по ММА не станет исключением и не сможет выступить в Абу-Даби под национальным флагом. Его заменит адаптированный нейтральный флаг Союза ММА», — сказал Габдуллин.

В турнире примут участие более 500 спортсменов из 60 стран.

Ранее, 31 декабря 2021 года, сообщалось, что санкции от Спортивного арбитражного суда по годовой давности делу WADA против РУСАДА распространились на российских гонщиков «Дакар». Таким образом все четыре экипажа знаменитой команды «КАМАЗ-Мастер» лишились национального флага. В протоколах они теперь будут значиться как представители Российской автомобильной федерации (РАФ).

22 декабря Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) изменила процесс и критерии подачи заявок на получение нейтрального статуса российским спортсменам, который необходим для участия в международных соревнованиях 2022 года. Так, заявки будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В апреле 2020 года WADA сообщало об окончании расследования в отношении 298 спортсменов. В базе LIMS фиксировались действия, совершенные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы WADA, чьи эксперты пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022