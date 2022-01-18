Бойцы ММА из России выступят на чемпионате мира под нейтральным флагом

Сборная России выступит на чемпионате и первенстве мира по ММА, который пройдет в Абу-Даби с 24 по 29 января, под нейтральным флагом. Об этом 17 января сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

Это решение было принято после того, как в декабре 2021 года Международная федерация смешанных боевых искусств стала участником кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA), который запрещает российской команде выступать под национальным знаменем.



«Исходя из четырехлетнего запрета исполкома WADA, сборная России по ММА не станет исключением и не сможет выступить в Абу-Даби под национальным флагом. Его заменит адаптированный нейтральный флаг Союза ММА», — сказал Габдуллин.

В турнире примут участие более 500 спортсменов из 60 стран.

Ранее, 31 декабря 2021 года, сообщалось, что санкции от Спортивного арбитражного суда по годовой давности делу WADA против РУСАДА распространились на российских гонщиков «Дакар». Таким образом все четыре экипажа знаменитой команды «КАМАЗ-Мастер» лишились национального флага. В протоколах они теперь будут значиться как представители Российской автомобильной федерации (РАФ).

22 декабря Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) изменила процесс и критерии подачи заявок на получение нейтрального статуса российским спортсменам, который необходим для участия в международных соревнованиях 2022 года. Так, заявки будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В апреле 2020 года WADA сообщало об окончании расследования в отношении 298 спортсменов. В базе LIMS фиксировались действия, совершенные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы WADA, чьи эксперты пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.