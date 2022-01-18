Зеленский рассказал о помощи США в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с американскими сенаторами, что чувствует действенную помощь в сфере безопасности. Об этом в понедельник, 17 января, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

Уточняется, что Зеленский провел встречу с сенаторами США, которых проинформировал о ситуации с безопасностью вокруг Украины.

Глава государства отметил важную роль американского конгресса в поддержке евроатлантических стремлений Киева и углублении взаимодействия между Украиной и США.

«Мы чувствуем и получаем действенную помощь в сфере безопасности в столь сложное время, время агрессии со стороны Российской Федерации», — сказал Зеленский.

Во время разговора также выражалась единогласная позиция по поводу того, что газопровод «Северный поток – 2» является вызовом для энергетической безопасности Украины и Европы в целом. Президент Украины заявил о необходимости подготовки превентивного пакета санкций против РФ для противодействия агрессии.

Ранее, 12 января, группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес.

Точные меры пока не раскрываются, но, по информации The Washington Post, санкции будут направлены против конкретных лиц из правительственных и военных кругов. Они коснутся банковской сферы и системы SWIFT. Белый дом поддерживает законопроект по санкциям против РФ, писала газета.

16 января будущий председатель германского «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что ограничение доступа РФ к SWIFT может быть сравнимо со взрывом «атомной бомбы» на рынке капиталов, товаров и услуг.

Тогда как 30 декабря 2021-го министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что отключение РФ от системы SWIFT не выгодно никому. Для этого Европе пришлось бы отказаться от российских товаров, добавил Силуанов.