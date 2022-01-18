Профицит региональных бюджетов в 2021 году превысил 640 млрд

Совокупный профицит консолидированных региональных бюджетов в 2021 году составил 640 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Минфине. Там отметили, что исполнение бюджетов субъектов характеризуется положительной динамикой темпов роста доходов и расходов.

«По предварительным данным за 2021 год, доходы по сравнению с 2020-м выросли на 18%, до 17,5 трлн рублей. Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 26%, до 13,6 трлн рублей (прирост произошел в 84 регионах)», — заявили в ведомстве.

Такая динамика доходов позволила обеспечить рост расходов на 8%, добавили в Минфине. Там также сообщили, что общий объем трат составил 16,9 трлн рублей, что свидетельствует о взвешенной бюджетной политике регионов.

Впрочем, в ряде субъектов казна всё равно оказалась дефицитной.

«Дефицит зафиксирован в 21 субъекте (25% общего числа. — «Известия») и составляет суммарно 175 млрд рублей», — сообщили в Минфине.

В 2020 году, по данным Федерального казначейства, дефицитным оказался каждый второй регион. Превышение расходов над доходами консолидированных бюджетов субъектов составило 676,6 млрд рублей, что стало рекордом с 2006 года.

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