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Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами
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Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами

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Экс-постпред России при НАТО, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил Североатлантический альянс с вымышленным обезьяним народом — бандерлогами, — которые стали жертвой удава Каа в книге о Маугли.

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«[Генсек НАТО Йенс] Столтенберг назвал причину расширения НАТО на восток. Он заявил, что рекордное продвижение сил НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России. Ну что ж. Коли так, подходите ближе», — написал Рогозин в понедельник, 17 января, в своем канале в Telegram-канале с отсылкой к известной фразе Каа.

«Бандерлоги, хорошо ли вам видно? Подойдите на один шаг. Ближе!» — говорит в мультфильме змей.

Рогозин также проиллюстрировал свой пост отрывком из советского мультфильма «Маугли», где удав Каа гипнотизирует похитивших Маугли бандерлогов, чтобы затем съесть их.

В тот же день глава минобороны Великобритании Бен Уоллес сравнил расширение НАТО и блокаду Ленинграда. По его словам, Североатлантический альянс «носит оборонительный характер». Он отметил, что НАТО не проводило политику целенаправленного расширения на Восток, однако страны региона сами выразили желание вступить в организацию из соображений безопасности.

Ранее в понедельник Столтенберг объяснил усиление присутствия НАТО в Европе. По его словам, уровень активности Североатлантического альянса сейчас превосходит по своей мощности деятельность организации в момент окончания холодной войны.

13 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу.

Ранее состоялись переговоры о гарантиях безопасности. Они прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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