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Порошенко прокомментировал перенос заседания по его делу на 19 января

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Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение Печерского суда Киева перенести заседание по делу о госизмене на 19 января.

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По его словам, такой результат заседания, состоявшегося в понедельник, 17 января, должен комментировать украинский лидер Владимир Зеленский и его офис.

«А второе, я думаю, что вы знаете ответы так же, как и я», — добавил Порошенко.

Команда политика, по его заверениям, «когда будет при власти, начнет с судебной реформы».

Кроме того, на митинге после заседания суда Порошенко назвал причиной переноса заседания то, что «власть его опасается».

«Они испугались, и сегодняшний день, 17 января, для этого некомпетентного зеленого недоумения станет началом конца их… популистской эпохи», — заключил политик.

Он также поблагодарил всех своих соратников и сторонников за поддержку у здания суда.

Ранее в этот день стало известно о том, что избрание меры пресечения бывшему президенту перенесли на среду. По информации телеканала «Прямой», заседание состоится в 14:00 (15:00 мск).

Политик прилетел ранее в этот день в Киев из Польши. В аэропорту его встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) страны, а у здания воздушной гавани политика ожидали его сторонники. Представители ГБР не дали Порошенко пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

В ходе заседания прокуратура попросила суд арестовать Порошенко на два месяца по делу о госизмене, предусмотрев возможность внесения залога в $35,7 млн. Также обвинение просит суд обязать Порошенко сдать паспорта и носить электронный браслет, если суд примет решение о внесении залога.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря 2021 года ГБР страны. Речь идет о расследовании в отношении Порошенко дела о поставках угля с территорий Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

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