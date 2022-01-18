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Суд в РФ назначил Google и Meta минимальные размеры оборотных штрафов

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Мировой суд Москвы назначил компаниям Meta и Google минимальный размер оборотных штрафов в размере 5% от их годовой выручки за 2020 год. Соответствующие данные содержатся в текстах судебных решений, опубликованных в понедельник, 17 января.

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По оценке суда, за год Google зарабатывает 144 млрд рублей, а Meta Platforms — 39 млрд рублей. Суд установил, что штрафы в отношении Google и Meta Platforms должны составлять 1/20 от совокупного дохода.

Ранее в этот день суд Таганского района Москвы оштрафовал Google еще на 4 млн рублей за повторный отказ удалить запрещенный контент. Суд признал компанию виновной в административном нарушении, предусмотренном частью 2.1 статьи 13.40 КоАП РФ.

12 января Роскомнадзор сообщил, что руководства компаний Google, Facebook (Meta Platforms) и WhatsApp оплатили штрафы в размере 22 млн рублей за нарушения законодательства о локализации данных россиян.

В декабре российский суд впервые наложил оборотный штраф на IT-компанию: с Google взыскали 7,2 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Суд имел право применить к ней оборотный штраф — от 1/20 до 1/10 выручки за год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение, но не менее 4 млн рублей.

Закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент, вступил в силу в России 1 февраля 2021 года. Если они не могут самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация социальной сети должна отправить данные в Роскомнадзор.

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