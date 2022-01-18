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За год девелоперская активность в Москве снизилась

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В 2021 году московские застройщики начали строительство 74 жилых и апартаментных комплексов против 76 в 2020 году. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Метриум».

По данным аналитиков, большинство новых проектов застройки относятся к массовому сегменту рынка жилья. В 2021 году девелоперы начали строительство 32 комплексов эконом- и комфорт-класса, что составляет 43% от общего числа новых строек. В 2020 году в доступном по цене сегменте рынка началась реализация 29 комплексов, в 2019 году — 18, в 2018 — 27.

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На долю новинок в бизнес-классе приходится 35% проектов 2021 года. На уровне последних трех лет сохранилось число стартов строительства премиальных комплексов, доля премиальных новинок рынка составила 16% в 2021 году, добавили эксперты.

«Важно отметить, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, активность девелоперов премиального жилья в Москве сохраняется на высоком уровне. Это свидетельствует о большом инвестиционном потенциале сегмента, связанном с устойчивым спросом на новостройки премиального класса», — сказал генеральный директор Optima Development Давид Худоян.

По информации «Метриум», количество новых проектов застройки элитного сегмента на московском рынке в 2021 году сократилось по сравнению с предыдущим годом. В 2021 году застройщики предложили покупателям только четыре новых проекта против семи в 2020. Немного проектов вышло на рынок и в Новой Москве — только два.

Большинство девелоперов продолжают осваивать территорию Новой Москвы с помощью масштабных проектов застройки, — пояснил основатель и совладелец Группы «Родина» Владимир Щекин.

Но в целом московские застройщики сохранили высокий уровень активности, сказала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. В период мощного спроса последних двух лет (в 2020 и 2021 годах) девелоперы активно начинали новые проекты и ускоряли выход своих проектов.

10 января «Известия» сообщали, что девелоперам хотят упростить получение кредитов на стройку. Для этого планируется внедрить специальный электронный сервис. Такой агрегатор и унифицированную заявку на получение кредита разработает комиссия по проектному финансированию общественного совета при Минстрое при участии банков и экспертов в I квартале 2022 года.

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