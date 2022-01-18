Арестован начальник погибших при падении лифта в «Президент-Отеле»

Арестован начальник двух рабочих, которые погибли при падении лифта в московском «Президент-Отеле». Как стало известно 17 января телеканалу РЕН ТВ, задержанным оказался 32-летний Давид Г.

Инцидент с обрушением лифта произошел 13 января. По данным «Известий», погибшими стали двое рабочих — 32-летний Хаик Хазарян и 31-летний Артак Безоян. Оба — граждане Армении.

В тот же день старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что после гибели рабочих из-за упавшего лифта возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Известиям» стала известна причина трагедии. В день инцидента в отеле шли работы по замене кабины лифта. В процессе ремонта оборвался трос, и лифт с рабочими рухнул с седьмого этажа. От полученных травм мужчины скончались на месте.