Белый дом прокомментировал возможность отключения России от системы SWIFT

Соединенные Штаты не исключают, что Россию могут отключить от международной межбанковской системы SWIFT в случае «вторжения на Украину». Об этом заявил в понедельник, 17 января, представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

«Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для России в случае ее дальнейшего вторжения на Украину», — отметил неназванный американский чиновник в беседе с ТАСС.

Ранее в этот день газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз (ЕС) больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT, так как это может привести к дестабилизации финансовых рынков и созданию альтернативной платежной инфраструктуры без доминирования западных стран. По данным собеседников издания, в настоящее время обсуждается вопрос адресных экономических санкций в отношении крупнейших российских банков.

12 января группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. По информации The Washington Post, санкции будут направлены против конкретных лиц из правительственных и военных кругов. Они коснутся банковской сферы и системы SWIFT. Белый дом поддерживает законопроект по санкциям против РФ, писала газета.

16 января будущий председатель германского «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что ограничение доступа РФ к SWIFT может быть сравнимо со взрывом атомной бомбы на рынке капиталов, товаров и услуг.

Тогда как 30 декабря 2021-го министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что отключение РФ от системы SWIFT не выгодно никому. Для этого Европе пришлось бы отказаться от российских товаров, добавил Силуанов.

Москва ранее многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.