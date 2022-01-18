Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Бойцы ММА из России выступят на чемпионате мира под нейтральным флагом
Общество
Вирусолог Центра Гамалеи назвал основание для медотвода от вакцинации
Мир
Зеленский рассказал о помощи США в сфере безопасности
Наука
Ученые сообщили о сближении потенциально опасного астероида с Землей
Туризм
В России стартовал новый этап программы туристического кешбэка
Происшествия
В Мурманской области спасатели ищут мужчину и его сына
Мир
Суд огласит решение по делу о госизмене Порошенко 19 января
Мир
Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами
Мир
В КНДР заявили об испытании тактических управляемых ракет
Мир
Зеленский и Бербок обсудили энергобезопасность Украины

Белый дом прокомментировал возможность отключения России от системы SWIFT

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты не исключают, что Россию могут отключить от международной межбанковской системы SWIFT в случае «вторжения на Украину». Об этом заявил в понедельник, 17 января, представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Санкционный перевод: мошенники пугают клиентов банков отключением РФ от SWIFT
Россиян просят назвать CVV и пароль из СМС, чтобы карту не заблокировали «по решению Европарламента»

«Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для России в случае ее дальнейшего вторжения на Украину», — отметил неназванный американский чиновник в беседе с ТАСС.

Ранее в этот день газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз (ЕС) больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT, так как это может привести к дестабилизации финансовых рынков и созданию альтернативной платежной инфраструктуры без доминирования западных стран. По данным собеседников издания, в настоящее время обсуждается вопрос адресных экономических санкций в отношении крупнейших российских банков.

12 января группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. По информации The Washington Post, санкции будут направлены против конкретных лиц из правительственных и военных кругов. Они коснутся банковской сферы и системы SWIFT. Белый дом поддерживает законопроект по санкциям против РФ, писала газета.

16 января будущий председатель германского «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что ограничение доступа РФ к SWIFT может быть сравнимо со взрывом атомной бомбы на рынке капиталов, товаров и услуг.

Тогда как 30 декабря 2021-го министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что отключение РФ от системы SWIFT не выгодно никому. Для этого Европе пришлось бы отказаться от российских товаров, добавил Силуанов.

Москва ранее многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022