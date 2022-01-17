Почти 400 штрафов за неубранный снег назначили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде возбуждено 386 административных дел из-за плохого качества уборки после снегопада. Это на 40% больше, чем за аналогичный период 2021 года. В административно-технической инспекции города напомнили, что по поручению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева усилен контроль за работой организаций, ответственных за уборку и вывоз снега.

«С 40 до 106 увеличилось количество административных производств в отношении ТСЖ и управляющих компаний. Еще 173 административных производства возбуждено в отношении дорожных организаций и хозяйствующих субъектов», — добавили в нижегородской АТИ.

Как отмечает ИА «НьюсНН», на прошлой неделе в Нижнем Новгороде были обильные снегопады. Дорожники и ДУКи не смогли быстро ликвидировать последствия непогоды.

Ранее в Саратовской области воспитателей и нянечек детского сада заставили убирать территорию от снега. Об этом рассказали жители села Старые Бурасы в Базарно-Карабулакском районе, где находится детское учреждение. По словам жительницы села, заведующая детским садом в приказном порядке вывела весь персонал на улицу для уборки территории. Кто в это время следил за детьми — неизвестно. Замглавы правительства региона Роман Грибов обратил внимание, что это работа коммунальных служб, и потребовал «прекратить издеваться над учителями и воспитателями».