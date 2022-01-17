Более 150 лифтов заменят в домах Свердловской области в 2022 году

В многоквартирных домах Свердловской области в 2022 году планируют заменить 155 лифтов. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

По его словам, средства на работы выделят из Фонда поддержки реформированию ЖКХ. В целом к 2024 году планируется заменить все старые лифты в домах. Новое оборудование можно будет использовать в течение 25 лет, пишет ТагилСити.ру.

Ежегодно на обновление лифтов в области выделяется 250-300 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области в 2022 году на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах выделили 340 млн рублей. Работы в домах стартовали с 10 января.