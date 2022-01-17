Планировка территории началась для обновления проспекта Жукова в Волгограде

На проспекте Жукова в Волгограде в рамках второй очереди благоустройства началась вертикальная планировка территории. Об этом сообщает городска мэрия.

Подрядчик перед началом работ проверил состояние деревьев и кустарников. Больные и сухостойные вырубят, а вместо них высадят 500 новых деревьев и более 1,5 тыс. кустарников, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Для ухода за зелеными насаждениями на проспекте планируется обустроить поливочный водопровод.

В ходе благоустройства на территории также появятся светящиеся арт-объекты. В их числе фигуры «Мальчик с книгой», «Три поросенка», «Жираф на мотоцикле» и другие.