Водопроводные сети проложат на трех улицах поселка Новый в Удмуртии

В поселке Новый Воткинского района Удмуртии намерены проложить новые водопроводные сети на трех улицах. О планах на 2022 год, касающихся коммунальной сферы, глава района Илья Прозоров рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Новые водопроводные сети будут проложены по улицам Октябрьская, Камская и Береговая, что позволит решить многолетний вопрос с централизованным водоснабжением жителей этих улиц», — цитирует чиновника Udm-info.ru.

Обновление сетей запланировано по программе «Читая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2021 году в поселке Новый по данной программе возвели комплекс водоочистки.

Глава района в ответ на один из комментариев также отметил, что в 2022-м будет подготовлена проектно-сметная документация по строительству сетей водоснабжения в новых жилых массивах в деревне Кварса, поселке Новый и деревне Гавриловка.